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Fleep

Fleep

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: fleep.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fleep على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتيح Fleep messenger التواصل داخل المؤسسات وعبرها - سواء كان ذلك من خلال محادثات فريقك أو التواصل مع المشروع أو المحادثات المباشرة.

الموقع الإلكتروني: fleep.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fleep. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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