طريقة أفضل لمواءمة فريقك. الجمع بين التعاون والتواصل. يمكنك إدارة المهام وتتبع التقدم وإجراء محادثات مركزة في مكان واحد.

الموقع الإلكتروني: trickle.so

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