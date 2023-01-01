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Time Buddy

Time Buddy

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: worldtimebuddy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Time Buddy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تحويل الوقت بسهولة والتوقيت العالمي. جدولة المكالمات الجماعية والندوات عبر الإنترنت والاجتماعات عبر الإنترنت، والتخطيط للسفر وتتبع وقت وصول الرحلة عبر المناطق الزمنية.

الموقع الإلكتروني: worldtimebuddy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Time Buddy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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