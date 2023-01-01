يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flightradar24 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

جهاز تتبع الرحلات الجوية الأكثر شعبية في العالم. تتبع الطائرات في الوقت الفعلي على خريطة تعقب الرحلات الجوية الخاصة بنا واحصل على معلومات محدثة عن حالة الرحلة والمطار.

الموقع الإلكتروني: flightradar24.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flightradar24. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.