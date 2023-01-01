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Flightradar24

Flightradar24

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الموقع الإلكتروني: flightradar24.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flightradar24 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

جهاز تتبع الرحلات الجوية الأكثر شعبية في العالم. تتبع الطائرات في الوقت الفعلي على خريطة تعقب الرحلات الجوية الخاصة بنا واحصل على معلومات محدثة عن حالة الرحلة والمطار.

الموقع الإلكتروني: flightradar24.com

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