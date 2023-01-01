trigger.dev

أتمتة سهلة مصممة للمطورين. تشغيل سير العمل من واجهات برمجة التطبيقات، وفقًا لجدول زمني، أو حسب الطلب. أصبحت مكالمات واجهة برمجة التطبيقات (API) سهلة مع التعامل مع المصادقة نيابةً عنك. أضف تأخيرات دائمة تستمر حتى إعادة تشغيل الخادم.

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