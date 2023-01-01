Mixlr هي طريقة بسيطة لمشاركة الصوت المباشر عبر الإنترنت. يمكنك البث باستخدام أي مصدر ودعوة الأشخاص للاستماع والدردشة في الوقت الفعلي.

الموقع الإلكتروني: mixlr.com

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