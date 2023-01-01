WebCatalog
Mixlr

Mixlr

mixlr.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mixlr على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Mixlr هي طريقة بسيطة لمشاركة الصوت المباشر عبر الإنترنت. يمكنك البث باستخدام أي مصدر ودعوة الأشخاص للاستماع والدردشة في الوقت الفعلي.

الموقع الإلكتروني: mixlr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mixlr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Waplog

Waplog

waplog.com

ChatTube

ChatTube

chattube.io

GoSquared

GoSquared

gosquared.com

BIGO LIVE

BIGO LIVE

bigo.tv

JustDo

JustDo

justdo.com

Voggt

Voggt

app.voggt.com

Quip

Quip

quip.com

BBN

BBN

bbn1.bbnradio.org

Samepage

Samepage

samepage.io

YouNow

YouNow

younow.com

PubNub

PubNub

admin.pubnub.com

Lucky Orange

Lucky Orange

app.luckyorange.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية