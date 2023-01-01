معهد الإذاعة المسيحية المجاني لدراسة الكتاب المقدس الدردشة الحية والتراتيل التقليدية - استمع إلى الإذاعة المسيحية والتراتيل التقليدية لجميع أفراد الأسرة! دراسة الكتاب المقدس في معهد الكتاب المقدس. الدردشة الحية إذا كان لديك أسئلة.

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