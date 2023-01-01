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BBN

BBN

bbn1.bbnradio.org

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

معهد الإذاعة المسيحية المجاني لدراسة الكتاب المقدس الدردشة الحية والتراتيل التقليدية - استمع إلى الإذاعة المسيحية والتراتيل التقليدية لجميع أفراد الأسرة! دراسة الكتاب المقدس في معهد الكتاب المقدس. الدردشة الحية إذا كان لديك أسئلة.

الموقع الإلكتروني: bbn1.bbnradio.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BBN. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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