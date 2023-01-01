WebCatalog
Study Gateway

Study Gateway

watch.studygateway.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Study Gateway على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

بوابة الدراسة هي خدمة بث فيديو مباشر لدراسة الكتاب المقدس من زوندرفان وتوماس نيلسون، وتضم معلمي الكتاب المقدس والمؤلفين والقساوسة الأكثر ثقة في العالم، بما في ذلك ماكس لوكادو، وآن جراهام لوتز، ولوي جيجليو، وريك وارن، وديروين جراي، وليسا تيركيورست، وجيني ألين. ، آندي ستانلي، كريستال إيفانز هيرست، جون أورتبيرج، آن فوسكامب، كريستين كين، جادا إدواردز، بوب جوف، وجيم سيمبالا. شاهد الآلاف من مقاطع الفيديو الخاصة بدراسة الكتاب المقدس حول موضوعات مثل التلمذة والتغلب والشفاء والحياة المسيحية ومناقشة الكتاب المقدس. احصل على التطبيق كجزء من اشتراك Study Gateway الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: faithgateway.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Study Gateway. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

RightNow Media

RightNow Media

app.rightnowmedia.org

Bible Gateway

Bible Gateway

biblegateway.com

BBN

BBN

bbn1.bbnradio.org

Bible

Bible

biblestudytools.com

TeacherOn

TeacherOn

teacheron.com

Max

Max

max.com

BibleTools.org

BibleTools.org

bibletools.org

iQIYI

iQIYI

iq.com

Shudder

Shudder

shudder.com

MARROW

MARROW

marrow.com

Logos Classic

Logos Classic

classic.app.logos.com

Bible.org

Bible.org

bible.org

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية