بوابة الدراسة هي خدمة بث فيديو مباشر لدراسة الكتاب المقدس من زوندرفان وتوماس نيلسون، وتضم معلمي الكتاب المقدس والمؤلفين والقساوسة الأكثر ثقة في العالم، بما في ذلك ماكس لوكادو، وآن جراهام لوتز، ولوي جيجليو، وريك وارن، وديروين جراي، وليسا تيركيورست، وجيني ألين. ، آندي ستانلي، كريستال إيفانز هيرست، جون أورتبيرج، آن فوسكامب، كريستين كين، جادا إدواردز، بوب جوف، وجيم سيمبالا. شاهد الآلاف من مقاطع الفيديو الخاصة بدراسة الكتاب المقدس حول موضوعات مثل التلمذة والتغلب والشفاء والحياة المسيحية ومناقشة الكتاب المقدس. احصل على التطبيق كجزء من اشتراك Study Gateway الخاص بك.

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