مكتبة متدفقة تضم أكثر من 20.000 مقطع فيديو لدراسة الكتاب المقدس ليشاركها القادة مع موظفيهم.

الموقع الإلكتروني: rightnowmedia.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RightNow Media. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.