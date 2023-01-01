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Blue Letter Bible

Blue Letter Bible

blueletterbible.org

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اقرأ وادرس كلمة الله باستخدام برنامج دراسة الكتاب المقدس الذي يحتوي على موارد متعمقة مثل التعليقات وأدوات الكلمات اليونانية والعبرية والفهارس والمزيد.

الموقع الإلكتروني: blueletterbible.org

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