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YouVersion Bible

YouVersion Bible

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الموقع الإلكتروني: bible.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من YouVersion Bible على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يستخدم عشرات الملايين من الأشخاص تطبيق YouVersion Bible App™‎ لجعل كلمة الله جزءًا من حياتهم اليومية. قم بتنزيل التطبيق المجاني والوصول إلى الإشارات المرجعية والملاحظات وخطط القراءة من أي مكان. استمتع بمئات الإصدارات، بما في ذلك الصوت، كل ذلك على جهازك المحمول.

الموقع الإلكتروني: bible.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ YouVersion Bible. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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