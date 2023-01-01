يستخدم عشرات الملايين من الأشخاص تطبيق YouVersion Bible App™‎ لجعل كلمة الله جزءًا من حياتهم اليومية. قم بتنزيل التطبيق المجاني والوصول إلى الإشارات المرجعية والملاحظات وخطط القراءة من أي مكان. استمتع بمئات الإصدارات، بما في ذلك الصوت، كل ذلك على جهازك المحمول.

الموقع الإلكتروني: bible.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ YouVersion Bible. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.