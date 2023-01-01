WebCatalog
Bible Gateway

Bible Gateway

biblegateway.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bible Gateway على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اقرأ واسمع وادرس الكتاب المقدس على الموقع المسيحي الأكثر زيارة في العالم. قم بتنمية إيمانك من خلال العبادة وخطط قراءة الكتاب المقدس وتطبيقات الهاتف المحمول.

الموقع الإلكتروني: biblegateway.com

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