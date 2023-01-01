WebCatalog
Daily Audio Bible

Daily Audio Bible

player.dailyaudiobible.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Daily Audio Bible على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يلتزم Daily Audio Bible بمساعدة المسيحيين على الدخول في إيقاع يومي مع الكتاب المقدس والصلاة، من خلال تطبيق الكتاب المقدس على الهاتف المحمول والمجتمع عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: dailyaudiobible.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Daily Audio Bible. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

YouVersion Bible

YouVersion Bible

bible.com

Tecarta Bible

Tecarta Bible

tecartabible.com

Bible Memory

Bible Memory

biblememory.com

Bible For Kids

Bible For Kids

bibleappforkids.com

Oprah Daily

Oprah Daily

oprahdaily.com

Bible Gateway

Bible Gateway

biblegateway.com

Bible

Bible

biblestudytools.com

Photocrowd

Photocrowd

photocrowd.com

MSNBC

MSNBC

msnbc.com

Bible Hub

Bible Hub

biblehub.com

PingPong Global

PingPong Global

business.pingpongx.com

Jehovah's Witnesses

Jehovah's Witnesses

jw.org

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية