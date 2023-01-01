يلتزم Daily Audio Bible بمساعدة المسيحيين على الدخول في إيقاع يومي مع الكتاب المقدس والصلاة، من خلال تطبيق الكتاب المقدس على الهاتف المحمول والمجتمع عبر الإنترنت.

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