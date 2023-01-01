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Oprah Daily

Oprah Daily

oprahdaily.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تكرس Oprah Daily جهودها لمساعدة الناس على عيش أفضل حياتهم، حيث تقدم لك أحدث ما في الجمال والعافية والثقافة والأخبار والمزيد.

الموقع الإلكتروني: oprahdaily.com

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