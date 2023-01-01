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Daily Mail

Daily Mail

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الموقع الإلكتروني: dailymail.co.uk

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Daily Mail على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MailOnline - احصل على آخر الأخبار العاجلة وصور المشاهير والأخبار الرياضية والشائعات ومقاطع الفيديو واسعة الانتشار وأهم الأخبار من صحف MailOnline وDaily Mail وMail on Sunday.

الموقع الإلكتروني: dailymail.co.uk

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