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News Break

News Break

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: newsbreak.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من News Break على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نحن نعمل وقتًا إضافيًا لتحسين تطبيق الأخبار المحلية المفضل لديك باستمرار. هدفنا هو مساعدة الناس في جميع أنحاء البلاد على عيش حياة أكثر أمانًا وحيوية وتواصلًا من خلال قوة الأخبار والمعلومات المحلية.

الموقع الإلكتروني: newsbreak.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ News Break. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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