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Jehovah's Witnesses

Jehovah's Witnesses

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شهود يهوه: يوفر موقعنا الرسمي إمكانية الوصول عبر الإنترنت إلى الكتاب المقدس، والمطبوعات المؤسسة على الكتاب المقدس، والأخبار الحالية. ويصف معتقداتنا وتنظيمنا.

الموقع الإلكتروني: jw.org

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