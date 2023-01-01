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Nami Exchange

Nami Exchange

nami.exchange

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Nami Exchange على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Nami Exchange هي واحدة من أولى بورصات العملات المشفرة التي أسسها فريق فيتنامي. يتيح تطبيق الهاتف المحمول Nami Exchange للمستخدمين الوصول إلى نظام Nami البيئي وإجراء عمليات تداول مع ما يقرب من 1000 زوج من العملات المشفرة. جنبًا إلى جنب مع موقع Nami Exchange الرسمي، يوفر تطبيق الهاتف المحمول للمستخدمين تجربة سلسة وآمنة ومحسنة للتداول السلس.

الموقع الإلكتروني: nami.exchange

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Nami Exchange. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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