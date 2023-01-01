Nami Exchange هي واحدة من أولى بورصات العملات المشفرة التي أسسها فريق فيتنامي. يتيح تطبيق الهاتف المحمول Nami Exchange للمستخدمين الوصول إلى نظام Nami البيئي وإجراء عمليات تداول مع ما يقرب من 1000 زوج من العملات المشفرة. جنبًا إلى جنب مع موقع Nami Exchange الرسمي، يوفر تطبيق الهاتف المحمول للمستخدمين تجربة سلسة وآمنة ومحسنة للتداول السلس.

الموقع الإلكتروني: nami.exchange

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