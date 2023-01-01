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BibleTools.org

BibleTools.org

bibletools.org

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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موقع BibleTools.org مخصص لمساعدة الأفراد في دراستهم الشخصية للكتاب المقدس من خلال توفير موارد الكتاب المقدس وأدوات الدراسة ذات السمعة الطيبة.

الموقع الإلكتروني: bibletools.org

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