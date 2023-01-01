WebCatalog
Pinpoint

Pinpoint

journaliststudio.google.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pinpoint على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يمكنك تحميل أعداد كبيرة من المستندات وتحليلها باستخدام إمكانات بحث Google والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. Pinpoint هي أداة بحثية لمساعدة الصحفيين والأكاديميين على استكشاف وتحليل مجموعات كبيرة من الوثائق. باستخدام Pinpoint، يمكنك تحميل مئات الآلاف من المستندات والصور ورسائل البريد الإلكتروني والملاحظات المكتوبة بخط اليد والملفات الصوتية والبحث فيها عن كلمات أو عبارات محددة ومواقع ومؤسسات وأشخاص محددين. تعاون مع الآخرين من خلال مشاركة الوصول إلى مجموعتك، وتمييز النص ومشاركة الروابط إلى مستندات محددة أو تحديدات نصية.

الموقع الإلكتروني: journaliststudio.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pinpoint. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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