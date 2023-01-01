WebCatalog

Dropmark

Dropmark

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الموقع الإلكتروني: dropmark.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dropmark على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الطريقة الذكية لتنظيم جميع الروابط والملفات والملاحظات في مجموعات مرئية. خصوصية تامة وخالية من الإعلانات، كما هو الحال دائمًا.

الموقع الإلكتروني: dropmark.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dropmark. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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