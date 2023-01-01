مستكشف الملفات ومساحة العمل لعصر الإنترنت. يتم تجميع محركات الأقراص والسحابات والملاحظات ولقطات الشاشة والروابط والملفات تلقائيًا في منزل ذكي واحد. أول وحدة تخزين عالمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم.

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