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WebCatalog

Glimmer

Glimmer

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: withglimmer.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Glimmer على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Glimmer is a new way to search massive PDFs using AI. If you've ever dealt with massive PDFs (i.e. over 1,000 pages), you know how broken search can be. You have no choice but to use “Cmd-F” and manually sift through thousands of search results to find specific information. Professionals in construction, law, finance, and healthcare spend hours doing this every day. Glimmer makes searching these large documents 10x easier. When you upload a PDF, Glimmer uses AI to intelligently index your documents. You can then search your PDF in natural language and get answers with verifiable page sources.

الموقع الإلكتروني: withglimmer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Glimmer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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