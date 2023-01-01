يقوم Hypertype بكتابة رسائل البريد الإلكتروني لك تلقائيًا. يمكنك بسهولة تحميل بيانات شركتك، مثل ملفات PDF وCSV، وقاعدة المعرفة، لتخصيص الاستجابات. +1000 فريق.

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