ChatFlow

ChatFlow

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الموقع الإلكتروني: chatflow.no

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ChatFlow على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ChatFlow عبارة عن أداة إنشاء روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تستخدم محتوى موقع الويب الخاص بك كقاعدة معرفية لتقديم استجابات ذكية في الوقت الفعلي لاستفسارات العملاء. يتيح لك ChatFlow إنشاء روبوتات محادثة مدعمة بالذكاء الاصطناعي لمواقع الويب الخاصة بك، والإجابة تلقائيًا على أسئلة الزائرين باستخدام قاعدة معرفية تم إنشاؤها من محتوى موقع الويب الخاص بك. التكامل بسيط وسهل الاستخدام. يمنحك ChatFlow برنامجًا نصيًا بسيطًا للتضمين يمكنك لصقه في HTML الخاص بك. باستخدام ChatFlow، يمكنك تخصيص كل شيء بدءًا من نغمة الصوت وأسلوب المحادثة الخاص بروبوت الدردشة، وحتى عناصر التصميم المرئي مثل الألوان والرسائل لضمان اتساق العلامة التجارية.

الموقع الإلكتروني: chatflow.no

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ChatFlow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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