ChatFlow عبارة عن أداة إنشاء روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تستخدم محتوى موقع الويب الخاص بك كقاعدة معرفية لتقديم استجابات ذكية في الوقت الفعلي لاستفسارات العملاء. يتيح لك ChatFlow إنشاء روبوتات محادثة مدعمة بالذكاء الاصطناعي لمواقع الويب الخاصة بك، والإجابة تلقائيًا على أسئلة الزائرين باستخدام قاعدة معرفية تم إنشاؤها من محتوى موقع الويب الخاص بك. التكامل بسيط وسهل الاستخدام. يمنحك ChatFlow برنامجًا نصيًا بسيطًا للتضمين يمكنك لصقه في HTML الخاص بك. باستخدام ChatFlow، يمكنك تخصيص كل شيء بدءًا من نغمة الصوت وأسلوب المحادثة الخاص بروبوت الدردشة، وحتى عناصر التصميم المرئي مثل الألوان والرسائل لضمان اتساق العلامة التجارية.

الموقع الإلكتروني: chatflow.no

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