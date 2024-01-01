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يساعد QuestionAI.io الطلاب على أداء واجباتهم المدرسية بذكاء بمساعدة الذكاء الاصطناعي. ومن خلال وظائف مثل الدردشة الخاصة بالواجبات المنزلية وإنشاء مجموعة الدراسة وحفظ ملفات PDF، تعمل هذه الأداة على تبسيط المهام الأكاديمية. ويمكن للمستخدمين بسهولة تحميل الصور والمستندات للحصول على مساعدة سريعة، مما يجعل الدراسة أمرًا سهلاً. نسيم. توفر الأداة أيضًا واجهة سهلة الاستخدام لتعزيز الأداة المساعدة. سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في واجباتك المنزلية أو إنشاء مجموعات دراسية، فإن أداة الذكاء الاصطناعي هذه هي رفيقك.

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