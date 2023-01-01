ادرس مع الأصدقاء باستخدام منصة الدراسة الافتراضية رقم 1 للطلاب. قم بإنشاء غرفة دراسة، وقم بدعوة أصدقائك، وحاسبوا بعضكم البعض.

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