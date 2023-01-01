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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

احصل على مساعدة بشأن أسئلة الواجبات المنزلية من مدرسين معتمدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عند الطلب. يمكنك الوصول إلى 20 مليون إجابة للواجبات المنزلية والملاحظات الصفية وأدلة الدراسة في Notebank الخاص بنا.

الموقع الإلكتروني: studypool.com

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