WebCatalog
Studydrive

Studydrive

studydrive.net

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Studydrive على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ملاحظات دراسية مجانية وملخصات وإجابات لدراستك. دراسة أسهل وأسرع وأفضل.

الموقع الإلكتروني: studydrive.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Studydrive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Quino

Quino

beta.quino.ai

ExamFear

ExamFear

examfear.com

Studypool

Studypool

studypool.com

Aladtec

Aladtec

aladtec.com

SuperSummary

SuperSummary

supersummary.com

Intellecs.AI

Intellecs.AI

app.intellecs.ai

Thunk Notes

Thunk Notes

app.thunknotes.com

Knowt

Knowt

knowt.io

Professor Messer

Professor Messer

professormesser.com

Wudpecker

Wudpecker

app.wudpecker.io

Socratic

Socratic

app.socraticworks.com

Mockplus

Mockplus

mockplus.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية