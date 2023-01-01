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Knowt

Knowt

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الموقع الإلكتروني: knowt.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Knowt على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أفضل تطبيق مجاني لدراسة الذكاء الاصطناعي الكل في واحد. يستخدم Knowt الذكاء الاصطناعي لإنشاء بطاقات تعليمية وممارسة المسائل بسلاسة من ملاحظاتك ومقاطع فيديو المحاضرات والشرائح.

الموقع الإلكتروني: knowt.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Knowt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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