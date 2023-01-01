WebCatalog
Gauthmath

Gauthmath

gauthmath.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gauthmath على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أقوى آلة حاسبة للذكاء الاصطناعي - أكثر ذكاءً - تقديم حلول تفصيلية خطوة بخطوة - أسرع - عرض الإجابات في غضون ثوان قليلة - أوسع - يغطي جميع أنواع الرياضيات، بما في ذلك المسائل اللفظية والهندسة - متفوق - تعلم من نخبة المعلمين الحقيقيين في الرياضيات عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

الموقع الإلكتروني: gauthmath.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gauthmath. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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