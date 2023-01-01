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Numerade

Numerade

numerade.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Numerade على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يقدم فريقنا المكون من أكثر من 1700 طالب دكتوراه ومساعد فني من جامعات عبر الولايات المتحدة حلولاً خطوة بخطوة لأسئلتك المتعلقة بالعلوم والرياضيات والاقتصاد. قم بتحسين درجاتك مع مدرس الذكاء الاصطناعي لدينا، Ace! أكثر من 3,000,000 درس فيديو لجميع مشاكل الكتب المدرسية والأسئلة والمفاهيم من معلمين خبراء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

الموقع الإلكتروني: numerade.com

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