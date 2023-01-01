WebCatalog
baha news

baha news

baha.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من baha news على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نقدم لك أسرع الأخبار العاجلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من صحفيينا العالميين. تغطية عالمية مجانية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع تنبيهات الأخبار العاجلة. baha news - 24/7 baha الأخبار العاجلة (bbn) تقدم لك تقارير مباشرة عن الأسهم والسندات والبنوك المركزية والسلع والعملات الأجنبية والاقتصاد والسياسة وغيرها من القضايا الجيوسياسية ذات الصلة في جميع أنحاء العالم.

الموقع الإلكتروني: baha.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ baha news. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Sputnik News

Sputnik News

sputniknews.com

BuzzFeed News

BuzzFeed News

buzzfeednews.com

‎The Wall Street Journal

‎The Wall Street Journal

wsj.com

Sky News

Sky News

news.sky.com

Equiti

Equiti

portal.my-equiti.com

Fox 10 Phoenix

Fox 10 Phoenix

fox10phoenix.com

The Japan News

The Japan News

japannews.yomiuri.co.jp

News18

News18

news18.com

India TV

India TV

indiatvnews.com

ADVFN Australia

ADVFN Australia

au.advfn.com

NDTV

NDTV

ndtv.com

Indian Express

Indian Express

indianexpress.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية