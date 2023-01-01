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The Japan News

The Japan News

japannews.yomiuri.co.jp

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أخبار اليابان بواسطة يوميوري شيمبون الأخبار الحية، الأخبار العاجلة، التحقيقات، السياسة، الأعمال، المجتمع، الرياضة، الثقافة، الرامن، الطعام، السفر، الصحة والمزيد.

الموقع الإلكتروني: japannews.yomiuri.co.jp

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