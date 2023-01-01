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QANDA

QANDA

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الموقع الإلكتروني: qanda.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من QANDA على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حل جميع شكوكك في QANDA! احصل على مساعدة مع أداة حل المشكلات الرياضية وآلة حاسبة الرياضيات من QANDA.

الموقع الإلكتروني: qanda.ai

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