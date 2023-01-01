WebCatalog
MathPapa

MathPapa

mathpapa.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MathPapa على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

حل مشاكل الجبر الخاصة بك خطوة بخطوة مع MathPapa! بإمكان MathPapa حل معادلاتك (وإظهار الحل!) ومساعدتك عندما تكون عالقًا في واجبك المنزلي في الرياضيات. سمات: - يحل المعادلات الخطية والمعادلات التربيعية. - يحل المتباينات الخطية والتربيعية. - المعادلات الرسومية. - عوامل التعابير التربيعية. - ترتيب العمليات خطوة بخطوة. - يقيم التعبيرات. - يحل أنظمة من معادلتين.

الموقع الإلكتروني: mathpapa.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MathPapa. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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