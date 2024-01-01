TutorEva هي أداة ذكاء اصطناعي مدعومة من GPT تهدف إلى توفير الدعم التعليمي والحلول للطلاب. تعمل هذه الأداة في المقام الأول على تسهيل الواجبات المنزلية والتحضير للامتحانات من خلال تقديم حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي على مدار الساعة. تتراوح خدمات TutorEva من حل أسئلة محددة تم تحميلها من قبل المستخدم إلى تقديم إرشادات لإكمال المهمة بشكل عام. وهي مصممة للتعامل مع الاستفسارات من مجموعة واسعة من المواد الجامعية. يحتوي على العديد من الميزات بما في ذلك AI CourseMate، والذي يمكنه استيعاب الكتب المدرسية والمستندات للمساعدة في تحسين المعدل التراكمي، وDocSolver، الذي يسمح للمستخدمين بتحميل مهمة كاملة للحل. بالإضافة إلى ذلك، توفر TutorEva إمكانية الوصول إلى حلول الكتب المدرسية الشائعة التي تم التحقق منها من قبل الخبراء ونظام تعليمي تفاعلي يعمل بالذكاء الاصطناعي مع شروحات مفصلة وموجهة. تقدم TutorEva مساعدة تفصيلية وفي الوقت المناسب، وتتجاوز التفاعلات على مستوى روبوتات الدردشة مع التوجيهات الشخصية والتفسيرات الحية. علاوة على ذلك، فهو يوفر منصة للمستخدمين لطرح الأسئلة، مما يجعل عملية التعلم أكثر تفاعلية. يمكن لـ TutorEva أيضًا تقديم المساعدة في الواجبات المنزلية للكتب المدرسية وصعوبات الدراسة عبر الإنترنت من خلال ملحق TutorEva. يسهل هذا الامتداد قص الأسئلة وحلها مباشرة من شاشة المستخدم، مما يعزز كفاءة الدراسة عبر الإنترنت. يتم وصف Tutoreva باستمرار على أنها شريكة في الدراسة، حيث تقدم الدعم ليس فقط في حل المشكلات، ولكن أيضًا في التحضير للواجبات والامتحانات.

الموقع الإلكتروني: tutoreva.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TutorEva. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.