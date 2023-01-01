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Doubtnut

Doubtnut

doubtnut.com

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Doubtnut هو تطبيق الدراسة والتعلم رقم 1 مع حلول الفيديو الفورية لـ NCERT Class 6، Class 7، Class 8، Class 9، Class 10، Class 11 and Class 12، IIT JEE prep، NEET Preparation و CBSE، UP Board، Bihar المجلس، مجلس راجاستان، مجلس النائب، مجلس تيلانجانا الخ تعد حلول NCERT لـ CBSE والمجالس الحكومية الأخرى مطلبًا أساسيًا للطلاب. Doubtnut يساعد في الواجبات المنزلية والشكوك والحلول لجميع الأسئلة. لقد ساعد الطلاب في الحصول على أقل من AIR 100 في NEET & IIT JEE. احصل على حلول PDF والفيديو لـ IIT-JEE Mains وأوراق العام السابق المتقدمة، وأوراق العام السابق NEET، وكتب NCERT للفصول من 6 إلى 12، وCBSE، وPathfinder Publications، وRD Sharma، وRS Aggarwal، وManohar Ray، وKC Sinha، وكتب Cengage للوحات والامتحانات التنافسية. Doubtnut هو التطبيق المثالي لإعداد NEET وIIT JEE. احصل على حلول لأوراق السنوات السابقة NEET وIIT JEE، بالإضافة إلى حلول NEET MCQ الحكيمة. احصل على جميع المواد الدراسية باللغة الهندية المتوسطة والإنجليزية المتوسطة لإعداد IIT JEE وNEET.

الموقع الإلكتروني: doubtnut.com

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