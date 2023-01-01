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Sankalp Bharat

Sankalp Bharat

sankalpbharat.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Sankalp Bharat هي منصة إعداد JEE/NEET الرائدة للطلاب الذين يظهرون في امتحانات القبول الهندسية والطبية في الهند مثل IIT JEE Main، وJEE Advanced، وNEET (UG)، وما إلى ذلك. كما نقوم أيضًا بإعداد الطلاب لـ NTSE، وBoards، وKVPY، والأولمبياد.

الموقع الإلكتروني: sankalpbharat.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sankalp Bharat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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