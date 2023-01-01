Sankalp Bharat هي منصة إعداد JEE/NEET الرائدة للطلاب الذين يظهرون في امتحانات القبول الهندسية والطبية في الهند مثل IIT JEE Main، وJEE Advanced، وNEET (UG)، وما إلى ذلك. كما نقوم أيضًا بإعداد الطلاب لـ NTSE، وBoards، وKVPY، والأولمبياد.

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