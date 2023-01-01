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JustDo

JustDo

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الموقع الإلكتروني: justdo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JustDo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أداة إدارة تعاونية للشركات لإدارة المشاريع والمهام والأشخاص. مع الدردشة المتكاملة في الوقت الحقيقي، والتسعير المرن.

الموقع الإلكتروني: justdo.com

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