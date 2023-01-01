أداة لإدارة المشاريع على شبكة الإنترنت لإدارة المشاريع والأشخاص والمهام والملفات والأحداث. استخدم Projecturf لتقليل فوضى الأعمال واستعادة ساعات العمل المفقودة واكتساب رؤى الأعمال المهمة.

الموقع الإلكتروني: projecturf.com

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