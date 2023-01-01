تعرف على Hassl، تطبيق إدارة المشاريع للأشخاص الذين يكرهون تطبيقات إدارة المشاريع. جميع مشاريعك وملفاتك ومحادثاتك في مكان واحد. بدون أي زغب.

الموقع الإلكتروني: hassl.co

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