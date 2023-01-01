WebCatalog
Tameday

Tameday

signin.tameday.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tameday على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مساحة العمل الشاملة للفرق والمشاريع. الدردشة الخاصة، وتعيين المهام، والوفاء بالمواعيد النهائية، ومشاركة الملفات، وإبقاء الجميع على نفس الصفحة

الموقع الإلكتروني: tameday.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tameday. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Samepage

Samepage

samepage.io

TaskTag

TaskTag

app.tasktag.com

Airsend

Airsend

live.airsend.io

Allo

Allo

allo.io

Ftopia

Ftopia

ftopia.io

WorkOS.me

WorkOS.me

workos.me

Clarity

Clarity

app.clarity.so

Slenke

Slenke

app.slenke.com

Ganttify

Ganttify

gantt-chart.com

Plutio

Plutio

app.plutio.com

Hassl

Hassl

app.hassl.co

Missive

Missive

mail.missiveapp.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية