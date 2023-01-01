إنشاء مخططات جانت بنقرة واحدة. اختر مشروعًا واحدًا أو حتى عدة مشاريع في نفس الوقت وسيقوم Ganttify بالباقي. قم بتحديث المواعيد النهائية والمعالم الرئيسية والكتل الزمنية مباشرة داخل المخطط.

الموقع الإلكتروني: gantt-chart.com

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