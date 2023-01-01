Wondershare EdrawMax

EdrawMax هي أداة رسم تخطيطي متعددة الاستخدامات يمكنها إنشاء أكثر من 280 نوعًا من الرسوم البيانية مثل المخططات الانسيابية، والمخططات التنظيمية، والرسوم البيانية، ومخططات جانت، وp&id، وما إلى ذلك.

الموقع الإلكتروني: edrawmax.com

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