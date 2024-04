Create diagrams without touching your mouse. Generate informal, class, sequence, state, gantt, user journey, or entity-relationship diagrams using only the keyboard

الموقع الإلكتروني: gleek.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gleek.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.