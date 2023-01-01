WebCatalog
Azimutt

Azimutt

azimutt.app

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Azimutt على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أداة تصور مخطط علاقة الكيان (ERD)، مع مرشحات ومدخلات متنوعة للمساعدة في فهم مخطط قاعدة البيانات الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: azimutt.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Azimutt. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

dbdiagram.io

dbdiagram.io

dbdiagram.io

FlowingData

FlowingData

flowingdata.com

Databox

Databox

app.databox.com

Sky Ticket

Sky Ticket

skyticket.sky.de

Improvado

Improvado

report.improvado.io

TalentWall

TalentWall

app.talentwall.io

Protter

Protter

wlab.ethz.ch

Bayt

Bayt

bayt.com

SqlDBM

SqlDBM

sqldbm.com

Sumopaint

Sumopaint

sumo.app

Giddh

Giddh

giddh.com

Sumophoto

Sumophoto

sumo.app

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية