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Lumalytics is a SAAS tool that create dashboards with charts, data tables and filters that display real-time data from various data sources.

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الموقع الإلكتروني: lumalytics.com

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