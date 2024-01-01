WebCatalog

Lumalytics

Lumalytics

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: lumalytics.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lumalytics على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Lumalytics is a SAAS tool that create dashboards with charts, data tables and filters that display real-time data from various data sources.

الفئات:

Productivity
أدوات تصور البيانات

الموقع الإلكتروني: lumalytics.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lumalytics. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Investing.com

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