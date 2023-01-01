Mermaid Live Editor

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يتيح لك Mermaid إنشاء الرسوم البيانية باستخدام النص والتعليمات البرمجية. وهذا يبسط صيانة المخططات المعقدة. إنها أداة رسم تخطيطي ورسم بياني تعتمد على جافا سكريبت وتقدم تعريفات نصية مستوحاة من Markdown لإنشاء الرسوم البيانية وتعديلها ديناميكيًا.

الموقع الإلكتروني: mermaid.js.org

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