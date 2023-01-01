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Mermaid Live Editor

Mermaid Live Editor

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الموقع الإلكتروني: mermaid.js.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mermaid Live Editor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتيح لك Mermaid إنشاء الرسوم البيانية باستخدام النص والتعليمات البرمجية. وهذا يبسط صيانة المخططات المعقدة. إنها أداة رسم تخطيطي ورسم بياني تعتمد على جافا سكريبت وتقدم تعريفات نصية مستوحاة من Markdown لإنشاء الرسوم البيانية وتعديلها ديناميكيًا.

الموقع الإلكتروني: mermaid.js.org

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