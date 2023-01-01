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SpreadSimple

SpreadSimple

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الموقع الإلكتروني: spreadsimple.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SpreadSimple على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Turn your Google Sheets into a website with no-code. SpreadSimple is a powerful no-code website builder that lets you create feature-rich websites using just Google Sheets. For free.

الموقع الإلكتروني: spreadsimple.com

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